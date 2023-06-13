В фонде проведут аудит, сторонам запрещено критиковать друг друга — результаты встречи BYPOL с Тихановской

После встречи команды BYPOL со Светланой Тихановской, Объединенный переходный кабинет рассказал о дальнейшей судьбе объединения бывших силовиков: работа BYPOL реорганизуется, а в фонде BYPOL проведут независимый аудит.

BYPOL будет 2. Объединение силовиков Беларуси (в которое входят Матвей Купрейчик, Владимир Жихарь и другие) отделяется от фонда BYPOL и в ближайшее время определится с названием, формой юридического лица и направлениями работы. План «Перамога» и фонд остается за Станиславом Лупоносовым и Александром Азаровым.

Социальные сети BYPOL тоже разделили: Telegram, Instagram, YouTube остаются за объединением силовиков Беларуси; Facebook, TikTok и сайт BYPOL — под руководством Александра Азарова.

Все участники встречи пройдут проверку на полиграфе у независимого эксперта.

В фонде BYPOL Азарова пройдет финансовый аудит независимой компанией, которая устроит обе стороны. Фонд выплатит участникам BYPOL зарплату, которую не платил, по словам бывших силовиков, несколько месяцев.

Вводится мораторий на взаимные обвинения и публичную критику.

8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. В свою очередь Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.