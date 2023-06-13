Силовики вновь задержали Алину Гореву, которую в конце мая осудили на год домашней химии

В Круглом силовики вновь задержали Алину Гореву, которую 30 мая суд приговорил к году домашней химии, сообщает MAYDAY TEAM.

Задержание произошло 12 июня, но известно об этом стало сегодня.

Горевой вменяют в вину ещё один эпизод участия акции протеста в Минске в 2020 году (статья 342 УК) по найденной в телефоне фотографии.

Известно, что Алину увезли в местный отдел Следственного комитета и уже не вышла.

Алину Гореву задержали 27 марта — в день, когда она получила диплом геодезиста на выпускном в борисовском филиале БНТУ. Через три дня ей вызвали скорую в РОВД, но не госпитализировали. 31 марта девушку перевели в СИЗО и там ее состояние стало хуже: начались кровотечения, обострились хронические заболевания

На 10 сутки заключения следователи предъявили обвинение: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).

30 мая Суд Круглянского района приговорил Алину Гореву к году домашней химии,