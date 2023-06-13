«Зеркало»: под Бахмутом погиб многодетный отец из Полоцка, воевавший на стороне России

В боях под Бахмутом погиб житель Полоцка и отец четверых детей 40-летний Дмитрий Горловский, воевавший на стороне России, пишет «Зеркало».

Он вырос в Полоцке, а во взрослом возрасте ездил на заработки в Москву. В последние годы он переехал жить в подмосковный город Клин, а в 2019 году перевез туда жену.

По информации «Зеркала», Дмитрий отправился на войну, чтобы заработать денег. Воевал он в рядах российской армии или стал наемником ЧВК Вагнера, журналисты издания достоверно не знают. При этом на странице его жены много репостов новостей о ЧВК Вагнера, отмечает «Зеркало».

Издание пишет, что воевал Горловский меньше трех месяцев — прошел обучение и вскоре попал под Бахмут, где погиб спустя месяц.



Журналисты не знают точную дату смерти Дмитрия, но предполагают, что он погиб 13 мая. В эти дни в Бахмуте шли тяжелые бои за город, украинские войска предпринимали активные контратаки и продвигались на некоторых участках.

8 июня Дмитрия Горловского похоронили в российском Клине, сообщает «Зеркало».







