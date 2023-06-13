Отчима осужденного за протесты Владислава Лагутенко задержали по статье о грубом нарушении порядка

Российские силовики задержали Дениса Хохлова — отчима осужденного за протесты Владислава Лагутенко — по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщил «Медиазоне» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, с февраля Хохлов жил в России, а в мае оказался в международном розыске. По информации источника, беларуса задержали во время проверки документов, когда он ехал во Владикавказ на автобусе.

12 июня правозащитники из MAYDAY.TEAM рассказали о задержании отца Владислава Лагутенко — как выяснила «Медиазона», Хохлов приходится Лагутенко отчимом.



По информации MAYDAY.TEAM, ему вменяют участие в акциях протеста в Минске в 2020 году. Самого Владислава осудили 30 мая 2023 года — он получил 2,5 года домашней химии по статье о грубом нарушении порядка.