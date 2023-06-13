Белый дом продлил санкции в отношении Беларуси еще на год

США продлили санкции в отношении Беларуси еще на год, говорится в уведомлении Белого дома, который подписал президент Джо Байден.

Чрезвычайное положение, которое ввело ограничения против Беларуси действуют еще с 2006 года, когда Вашингтон не признал президентсткие выборы. С 2021 года санкции последовательно расширялись.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления беларуского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Таким образом я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, объявленное Исполнительным указом», — говорится в документе.