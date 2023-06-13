Суд приговорил активиста независимого профсоюза на «Гродно Азот» Максима Сеника к четырем годам колонии

Гродненский областной суд приговорил активиста беларуского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Максима Сеника к четырем годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 12 июня, но результаты стали известны только сегодня.

Сеника обвинили по нескольким уголовным статьям: за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и пропаганда «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-4 и часть 1 статьи 361-2).

Обвинение запрашивало для беларуса 4,5 года колонии. Суд немного смягчил запрос обвинения и приговорил Сеника к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Бывшего электрика «Гродно Азот» Максима Сеника задержали в Гродно 10 января за участие в акциях протеста в 2020 году и репосты в социальных сетях. Беларус находился до суда в СИЗО Гродно.