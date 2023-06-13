Силовики задержали владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко, рассказал «Медиазоне» источник, знакомый с ситуацией.

Согласно расписанию судебных заседаний, в Пружанах Быцко судили по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). О решении суда неизвестно, пишет правозащитный центр «Вясна».

По этой же статье суд Пружанского района осудил Игоря Поляшенко. Он, как писал правозащитный центр «Вясна», один из задержанных на агроусадьбе. На сайте realbrest.by говорится, что Поляшенко занимался музыкальным оформлением батлейки.

В воскресенье правозащитный центр «Вясна» сообщил о задержаниях на агроусадьбе. По предварительной информации правозащитников, как минимум пятеро задержанных находились в Пружанском РОВД в ожидании суда по «экстремистской» статье КоАП.

Обновлено в 20:55. Добавлена информация о судах над Ларисой Быцко и Игорем Поляшенко, которая появилась в судебном расписании — на момент написания новости ее не было.