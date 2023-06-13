Задержанные сотрудники телеканала «Ранак» получили сутки и штрафы за распространение «экстремистских» материалов

На задержанных сотрудников телеканала «Ранак» составили протоколы за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Суд назначил мужчинам по 7 суток административного ареста, женщинам — штраф, пишет «Гомельская вясна».

Правозащитники уточнили, силовики задержали 9 сотрудников «Ранак-медиа» и «Ранак — реклама». Ранее «Гомельская вясна» писала о 8 задержаных.

Среди задержаных: Андрей Липский — журналист, Павел Рабко — оператор, Вадим Вежновец — главный редактор медиакомпании, Владимир Попов — оператор, Марина Бычковская — маркетолог, Елена Киселева — главный бухгалтер, Кристина Козелькова — секретарь, Анна Згурская, Елизавета Шевеленко.

Згурская — беременная женщина. На нее составили протокол и отпустили, суда над ней пока не было, уточняют правозащитники. Также отпустили с протоколом Шевеленко, так как она имеет инвалидность.

Правозащитники пишут, что всех задерживали в разных местах после рабочего дня. Одну из женщин даже задержали в другом городе. «Гомельская вясна» с ссылкой на свои источники пишет, что причиной для задержания стало освещение журналистами «Ранка» аварии на светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.