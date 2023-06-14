В Могилеве арестовали на 15 суток стримера ARTIKZA, который хотел провести встречу с подписчиками

В Могилеве на 15 суток арестовали стримера ARTIKZA по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), пишет Mayday. «ВКонтакте» стример подписан как Артем Головач.

По информации правозащитников, 3 июня Головач позвал своих подписчиков на встречу. Однако видео с призывом было удалено, а свидетели рассказали, что стримера забрали силовики.

В опубликованном 3 июня тиктоке Головач просит прощения перед зрителями за то, что «сходка не состоялась».

На ютуб-канал стримера подписаны 269 тысяч пользователей. В телеграме у него около 10 тысяч подписчиков.