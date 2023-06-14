В Витебске жену оператора‑ фрилансера обвиняют в участии в экстремистском формировании, их дочь держат в больнице

Жену витебского оператора-фрилансера Вячеслава Лазарева Татьяну Пытько обвиняют по статье о создании либо участии в экстремистском формировании (статья 361-1 УК), сообщает «Вясна».

По информации правозащитников, после задержания матери 6 июня, годовалая дочь пары находится в десткой больнице под присмотром врачей.

В 2020 году Пытько судили за участие в акциях, из-за чего она потеряла работу в школе.

9 февраля задержали Вячеслава Лазарева. Его обвиняют по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).