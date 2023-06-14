На истфаке БГУ уничтожили панно с изображением Кастуся Калиновского

При реконструкции корпуса исторического факультета БГУ было уничтожено декоративное панно с изображением Кастуся Калиновского, пишет «Наша Ніва».

Керамическое панно размещалось в одной из аудиторий на четвертом этаже истфака. На нём в полный рост был изображен лидер освободительного восстания 1863-1864 годов Кастусь Калиновский и повстанцы-косинеры на заднем фоне.

По информации издания, панно уничтожили до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Вместе с панно также демонтировали другие композиции по мотивам произведений Янки Купалы.