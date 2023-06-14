Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий необоснованно вызывать беларусов в милицию и КГБ

Александр Лукашенко 13 июня подписал указ об изменении директивы о дебюрократизации государственного аппарата. В обновленном документе он запретил необоснованно вызывать беларусов в милицию и КГБ. На документ обратило внимание издание blizko.by.

В подписанной директиве Лукашенко предлагает «исключить случаи необоснованного вызова граждан, представителей юридических лиц в суды, органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные и иные государственные органы».

Также Лукашенко требует при «при принятии решений, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и юридических лиц, неукоснительно соблюдать требования законодательства, не допускать их произвольного толкования при применении». В случаях неясности, все решения должны приниматься исходя из максимального учета законных интересов граждан и юридических лиц.

Также редакции государственных СМИ в течение двух рабочих дней должны уведомлять государственные органы об опубликованных материалах о невыполнении чиновниками требований законов по работе с населением. Госорганы должны будут рассматривать эти публикации и принимать меры.