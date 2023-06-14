В Украине начал работать реабилитационный центр «Ланка», который открыли беларусы

В Украине начал работать реабилитационный центр «Ланка», сообщает общественное объединение «Звяно».

Центр предлагает свою помощь военным и ветеранам ВСУ, которым необходима психологическая разгрузка, помогает решать юридические вопросы, представляет консультации врачей.

По словам создателей центра, подписок хватает на аренду здания и работу с клиентами в ближайшие два месяца.

«Это такой видимый вклад для украинцев от беларусов. Несмотря на то, что со стороны Беларуси нападают на Украину, беларусы в это время уже делают что-то, чтобы разделить эту ответственность за происходящее и снизить урон», — рассказывала руководительница объединения «Звяно» Татьяна Гацура-Яворская «Медиазоне» о планах на реабилитационный центр.