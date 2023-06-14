В Полоцком университете уволили трех ранее арестованных преподавателей, еще шестеро написали заявление об увольнении

В Полоцком государственном университете «по соглашению сторон» уволены доцент кафедры истории и туризма Виктор Черевко, доцент кафедры конституционного права и госуправления Сергей Глазырин и замдекана инженерно-строительного факультета Юрий Кежа, пишет «Зеркало» со ссылкой на BPN.

Черевко и Глазырин задержали 23 мая, суд арестовали их на 13 и 15 суток соответственно по статье о распространении экстремистской информации (статья 19.11 КоАП). По словам источника BPN, Кежа «донатил в экстремистские фонды» и после «возмещения ущерба» остался на свободе.

Также, по информации источника издания, за день до этого шесть деканов факультетов ПГУ написали заявления об увольнении, объяснив это «нежеланием быть причастными к политическим преследованиям коллег».

23 мая в ПГУ задержали около 15 человек. По информации BPN, один человек был оштрафован, а «большинство, по кому известны результаты суда — арестованы».