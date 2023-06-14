Суд арестовал владелицу агроусадьбы «Стулы» на 15 суток

Суд Пружанского района арестовал владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко на 15 суток по статье о распространеии экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), рассказал «Медиазоне» знакомый девушки. Суд прошел вчера, о его результатах стало известно сегодня.

По этой же статье суд Пружанского района осудил Игоря Поляшенко. Он, как писал правозащитный центр «Вясна», один из задержанных на агроусадьбе. На сайте realbrest.by говорится, что Поляшенко занимался музыкальным оформлением батлейки.

В воскресенье правозащитный центр «Вясна» сообщил о задержаниях на агроусадьбе. По предварительной информации правозащитников, как минимум пятеро задержанных находились в Пружанском РОВД в ожидании суда по «экстремистской» статье КоАП.