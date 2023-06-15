В БГТУ двоих студентов осудили за стикеры с нацистской символикой

14 июня в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) прошел суд над студентами Максимом Михничем и Даниилом Лукьяновым, говорится в сюжете «Беларусь 1».

Оба студента получили 15 суток ареста по статье о распространении нацистской символики (статья 17.10 КоАП), у них конфисковали телефоны.

По версии телеканала, молодые люди «распространяли нацистскую символику, зиговали, размещали призывы сжигать евреев» в студенческом чате.

Первый суд прошел на прошлой неделе. Судить собираются еще 30 студентов, сообщает «Беларусь 1».



