«Радыё Свабода»: задержанного в Армении по запросу беларуских силовиков полтора месяца не выпускали из страны

В апреле в Армении задержали Евгения Гуцалова, объявленного беларускими силовиками в розыск, пишет «Радыё Свабода». Из страны его не выпускали полтора месяца, а недавно беларус смог выехать в Турцию.

В Турции Евгений живет с 2021 года. Он уехал из Беларуси из-за политического преследования и после переезда узнал, что на него завели уголовное дело за «надругательство над госсимволами» (статья 370 УК).

— Это было сатирическое видео, которое я снял и выложил в Instagram. Милиционеры спохватились, когда я уже был в Турции. Следователь писал мне сообщения, чтобы я вернулся и пришел на допрос, — рассказал Гуцалов журналистам.

В апреле 2023 года Евгений поехал в Армению, чтобы «обнулить» время нахождения в Турции и снова подать документы на вид на жительство. В Армении беларуса задержали в аэропорту, причиной назвав то, что он находится в розыске в Беларуси.

— Объяснили, что розыск — в границах ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Пограничники задержали сразу на паспортном контроле, сказали ждать полицию, — рассказал Гуцалов изданию.

В аэропорту к нему пришли полицейские и переводчик. Ему рассказали о розыске и показали документы, а после отвезли в ИВС, где беларус провел двое суток.

— Обращались хорошо. Такого быдлячего отношения, как в Беларуси от милиции, не было. Говорили и полицейские, и люди при встрече, что знают о политической ситуации в Беларуси, — сказал Евгений.

Прокуратура Армении выдала постановление отпустить беларуса, но выехать из страны он не смог. «Сказали, что я в розыске, поэтому не могут отпустить», рассказал Гуцалов.

Он провел в Армении полтора месяца — писал обращения в милицию, прокуратуру, Службу нацбезопасности и уполномоченному по правам человека. В Генпрокуратуре, по словам Евгения, ему дали документ о том, что не имеют претензии — выехать это не помогло.

— Сказали: «Пусть инициатор розыска снимает его, потому что ты есть в программе, и мы не можем тебя выпустить», — объяснил беларус.

В итоге он получил документ от Службы нацбезопасности о том, что армяне в одностороннем порядке снимают с него розыск. Сейчас Евгений вернулся в Турцию.