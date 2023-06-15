Палата предствителей в двух чтениях приняла изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде
Палата предствителей в двух чтениях приняла изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде
15 июня 2023, 11:24
 
 
 
 
 

Палата представителей в двух чтениях приняла законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся суда над умершими, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 85 УК. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Докладчиком выступил генеральный прокурор Андрей Швед. Ранее законопроект уже был опубликован на Национальном правовом портале.

В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела по 10 преступлениям. Даже если родственники умершего обвиняемого заявили о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному делу.

Изменения касаются преступлений по 10 статьям:

  • геноцид (статья 127 УК),
  • экоцид (статья 131 УК),
  • преступление против человечества (статья 128 УК),
  • акт международного терроризма (статья 126),
  • применение оружия массового поражения (статья 134),
  • бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137),
  • подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122), нарушение законов и обычаев войны (статья 135),
  • производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129),
  • применение оружия массового поражения (статья 134),
  • нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136).

В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.

     
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