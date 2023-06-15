Палата предствителей в двух чтениях приняла изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде

Палата представителей в двух чтениях приняла законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся суда над умершими, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 85 УК. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
Докладчиком выступил генеральный прокурор Андрей Швед. Ранее законопроект уже был опубликован на Национальном правовом портале.
В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела по 10 преступлениям. Даже если родственники умершего обвиняемого заявили о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному делу.
Изменения касаются преступлений по 10 статьям:
В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.