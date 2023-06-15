Палата предствителей в двух чтениях приняла изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде

Палата представителей в двух чтениях приняла законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся суда над умершими, которых обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 85 УК. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Докладчиком выступил генеральный прокурор Андрей Швед. Ранее законопроект уже был опубликован на Национальном правовом портале.

В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела по 10 преступлениям. Даже если родственники умершего обвиняемого заявили о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела или прекращением производства по уголовному делу.

Совмин предлагает изменить УПК в отношении умерших, которых обвиняют в геноциде и отдании преступного приказа

Изменения касаются преступлений по 10 статьям:

геноцид (статья 127 УК),

экоцид (статья 131 УК),

преступление против человечества (статья 128 УК),

акт международного терроризма (статья 126),

применение оружия массового поражения (статья 134),

бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137),

подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122), нарушение законов и обычаев войны (статья 135),

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129),

применение оружия массового поражения (статья 134),

нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136).

В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.