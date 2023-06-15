Виктора Бабарико не было на судебном заседании по делу его сына Эдуарда Бабарико, пишет пресс-служба политика.

Ранее «Минская правда» сообщала, что на суд над Эдуардом Бабарико в качестве свидетеля вызван его отец Виктор Бабарико. По информации издания, Бабарико-младший ходатайствовал о вызове политика для дачи пояснений, относительно подаренных ему, как сыну, денег. В ответ гособвинитель сказал, его отец уже включен в список свидетелей.

Уже 52 дня нет достоверной информации о местонахождении Бабарико старшего и состоянии его здоровья.