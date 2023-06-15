Беларуские и российские киберспорстмены не будут участвовать в чемпионате мира по киберспорту, который пройдет в Румынии в этом году, поскольку Международная федерация киберспорта (IESF) не может гарантировать «безопасность всех спортсменов», пишет Insidethegames.

Мэр города Яссы, где 24 августа — 4 сентября пройдет чемпионат, сообщил главе российской федерации киберспорта Дмитрию Смиту, что организаторы не смогут гарантировать безопасность российских спортсменов, если они приедут.

Смит сказал, что мэр «сильно намекнул», что они не должны посещать чемпионат мира.

«После обширных обсуждений с соорганизаторами предстоящего чемпионата мира по киберспорту IESF из-за определенных опасений, высказанных мэром Яссы, безопасность всех спортсменов, участвующих в мероприятии, в настоящее время не может быть гарантирована, и поэтому спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать», — заявил Смит.

На чемпионат мира запланировано шесть игр — CS:GO, Dota 2, Tekken 7, eFootball, PUBG MOBILE и Mobile Legends: Bang Bang.

Российская команда заняла третье место в турнире по CS:GO, проходившим на Бали в прошлом году.