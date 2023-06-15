Минский городского суд заочно приговорил бывшего сотрудника ГУБОПиК Станислава Лупоносова к 18 годам колонии, такая информация появилась на сайте Верховного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла приговор 27 апреля.

Лупоносова обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК), измена государству (статья 356 УК) и злоупотребление властью или служебными полномочиями (статья 424 УК).

Также бывший силовик обязан выплатить штраф в размере 1 300 базовых величин (48 100 рублей).

Подполковник Лупоносов служил в милиции около 20 лет, последние месяцы перед увольнением работал в ГУБОПиК. Экс-силовик во время службы сотрудничал с BYPOL. В декабре 2020 года Станислав Лупоносов уехал в Украину.

Ранее КГБ внес Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности на основании обвинения по статье о подготовке теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).