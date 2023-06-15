Мининформ ограничил доступ к сайту проекта «Право на защиту»

13 июня сайт «Право на защиту» перестал открываться в Беларуси, пишет сам проект.

При попытке открыть сайт появляется предупреждение о том, что доступ к нему был заблокирован согласно Закону «‎О средствах массовой информации».

Скорее всего, сайт попал в список ограниченного доступа идентификаторов интернет-ресурсов, считает «Право на защиту» Перечень формируется Государственной инспекцией по электросвязи Министерства связи и информатизации.

Пользователи из Беларуси могут открыть «Право на защиту» через VPN.

Проект «Право на Защиту» направлен на оказание информационной поддержки адвокатам, правозащитникам и любым нуждающимся в защите прав, свобод и интересов в условиях беларуской правовой системы.

Миссия проекта — создание Беларуси осознанного и осведомленного сообщества адвокатов, способного обеспечивать защиту не только клиентов, но и собственных профессиональных прав, а также продвижение международных стандартов адвокатуры и адвокатской деятельности в национальное законодательство и практику.