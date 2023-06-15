«Вясна»: в агроусадьбе «Стулы» во время спектакля задержали шестерых человек

Правозащитный центр «Вясна» рассказал о подробностях задержаний на агроусадьбе «Стулы» 10 июня. По информации правозащитников, задержали шестерых человек, включая владелицу агроусадьбы Ларису Быцко.

Очевидцы рассказали «Вясне», что в субботу на агроусадьбу приехало около 30 человек. Во время батлеечного спектакля в агроусадьбу приехали сотрудники брестского ОМОНа.

По словам очевидцев, силовики приказали присутствующим лечь на землю.

— На кульминации представления двери балагана резко рванули, а затем — как в лучших сценариях ОМОНа: фонарики, щит, стволы, крики «Всем лежать!», «Лицом в пол!», «Руки вверх!»… Дети испугались. Взрослые впали в оцепенение, не понимая, что происходит и полагая, что увиденное — неожиданная часть спектакля, — рассказали очевидцы. — Омоновцы кричали, но никто так и не лег на пол, потому что в балагане для этого просто не было места. Тогда силовики решили всех зрителей, кроме детей, вывести на улицу. Всех, в том числе пенсионеров, положили на землю лицом в траву и муравьев, приказав «Руки за голову».

Свидетели произошедшего рассказали, что силовиков интересовали аватарки с украинскими флагами или« с сочетанием желто-синего и бело-красно-белого цветов». Милиционеры спрашивали, давно ли гости агроусадьбы были в Украине, поддерживают ли связь с кем-то из этой страны, участвовали ли в несанкционированных митингах, пересказывают слова силовиков очевидцы.

Сотрудники ОМОНа задержали тех, у кого нашли подписки на «экстремистские» каналы, и мужчину, который отказался разблокировать телефон.

Правозащитники пишут, что два человека получили по семь суток ареста, еще двоих отпустили после 72 часов задержания. Ларису Быцко арестовали на 15 суток.