КГБ признало «экстремистским» формированием школу молодых менеджеров публичного администрирования Sympa, такая информация появилась на сайте МВД в обновленном перечне организаций , причастных к «экстремистской» деятельности.

Sympa признана «экстремистским» формированием 12 июня решением КГБ. Экстремистскими признаны три веб-страницы школы, и страничка в фейсбуке.

КГБ в своем решении пишет, что участники инициативы Sympa публиковали в интернете «обращения в целях инспирирования протестных настроений в обществе» и распространяли ложные сведения об аспектах системы госуправления.

Как сообщается на сайте Sympa, миссия проекта-продвижение реформы системы публичного администрирования в Беларуси в соответствии с современными принципами и практиками. Проект объединяет людей, желающих улучшить качество управления в нашей стране и исследующих эту проблематику.