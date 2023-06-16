«Хрысціянская візія»: семинариста Владислава Белодеда повторно арестовали на 15 суток

Семинариста Владислава Белодеда повторно арестовали на 15 суток, пишет «Хрысціянская візія». Вчера он должен был выйти на свободу после административного ареста.

По информации «Хрысціянскай візіі», семинариста и преподавателя катехизиса Владислава Белодеда сегодня повторно арестовали на 15 суток.

Белодеда задержали 31 мая. 1 июня силовики опубликовали видео с задержанным семинаристом. В нем беларус говорит, что в «комментариях призывал к насилию, межнациональной розни, убийству сотрудников силовых структур и их семей».