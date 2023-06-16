Суд приговорил сотрудницу службы «Одно окно» к 5,5 годам колонии по «делу ЧКБ»

25 мая Минский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу службы «Одно окно» в Минске Светлану Бычковскую, пишет «Вясна».
Беларуску судили по четырем статьям УК по «делу ЧКБ». Бычковскую обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных (часть 3 статьи 203-1), превышении служебных полномочий (часть 3 статьи 426) и в неправомерном завладении компьютерной информацией (статья 352).
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