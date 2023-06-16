Миниформ лишил «Народную Волю» свидетельства о регистрации и ограничил доступ к сайту «Прессбола»

Министерство информации аннулировало свидетельство о регистрации «Народной Воли» и ограничило доступ к сайту «Прессбола», говорится в телеграм-канале Министерства.

Как пишет Мининформ, свидетельство о государственной регистрации газеты «Народная воля» аннулировали в связи с тем, что издание не выпускалось шесть месяцев подряд.

Доступ к pressball.by ограничили после мониторинга «на предмет соблюдения законодательства о СМИ».