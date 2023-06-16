Суд приговорил гомельчанку, которая «оказывала финансовую помощь полку Калиновского», к 3 годам колонии
Суд приговорил гомельчанку, которая «оказывала финансовую помощь полку Калиновского», к 3 годам колонии
16 июня 2023, 12:09
 
 
 
 
 

14 июня Гомельский областной суд приговорил местную жительницу Анастасию Петроченко к 3 годам колонии по статье о финансировании «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-2 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно о приговоре стало спустя три дня.

О задержании девушки силовики отчитались 24 октября.

«Была задержана по факту отправленного перевода с моей карты на счет полка Калиновского. Полк Калиновского — это организация, в которой беларусы помогают Украине в войне с Россией», — говорила Петроченко в «покаянном» видео.

     
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