Суд приговорил гомельчанку, которая «оказывала финансовую помощь полку Калиновского», к 3 годам колонии

14 июня Гомельский областной суд приговорил местную жительницу Анастасию Петроченко к 3 годам колонии по статье о финансировании «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-2 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно о приговоре стало спустя три дня.

О задержании девушки силовики отчитались 24 октября.

«Была задержана по факту отправленного перевода с моей карты на счет полка Калиновского. Полк Калиновского — это организация, в которой беларусы помогают Украине в войне с Россией», — говорила Петроченко в «покаянном» видео.