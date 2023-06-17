Минюст лишил лицензии адвоката, защищавшего журналиста Анджея Почобута

Квалификационная комиссия Минюста постановила, что адвокаты Александр Бирилов и Павел Миронов больше не могут выполнять свои профессиональны обязанности. Такая информация появилась на сайте Минюста.

Решение о лишении их лицензии принято 16 июня в связи с «недостаточной квалификацией», сказано в сообщении.

Александр Бирилов — адвокат, защищавший в суде журналиста Анджэя Почобута, которого в феврале приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).