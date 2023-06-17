Оршанку арестовали на 3 суток за кружку с гербом «Погони»

Суд в Орше арестовал местную жительницу на 3 суток по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), пишет «Вясна».

Согласно постановлению суда, причиной стала термокружка с гербом «Погони» и надписью «Жыве Беларусь», пишут правозащитники. На суде задержанная сказала, что купила кружку в магазине и потому не думала, что она может стать предметом правонарушения.

Девушка работает на Оршанском льнокомбинате, где и использовала посуду. Саму кружку суд постановил уничтожить.