«Наша Ніва»: задержан брат Алеся Черкашина, погибшего в Украине в 2015 году

Силовики задержали Игоря Черкашина, брата Алеся Черкашина, беларуского добровольца, воевавшего за Украину и погибшего в 2015 году, пишет «Наша ніва».

По информации издания, Игоря Черкашина задержали несколько дней назад, вероятнее всего, 7 июня. Силовики провели у него дома обыск, изъяли бчб-флаг и книгу о погибшем брате.

Как пишет «Наша ніва», с Игорем могли быть задержаны двое его коллег (он работал газовщиком). Родные пытаются узнать, что сейчас с задержанными, однако ответа не получают.

Алесь Черкашин — экс-председатель брестской городской организации БХД. Воевал в Украине в составе Добровольческого украинского корпуса Правого сектора. В 2015 году получил серьезное ранение, находился в коме и умер через некоторое время.