Силовики задержали бобруйчанина после проверки документов на беларуско‑российской границе
Силовики задержали бобруйчанина после проверки документов на беларуско‑российской границе
18 июня 2023, 14:20
 
 
 
 
 

Силовики задержали жителя Бобруйска Вячеслава Голуба, пишет телеграм-канал «Бобруйск Online».

Как сообщают авторы канала, Вячеслав Голуб возвращался рейсовым автобусом из России, после проверки документов ему не отдали паспорт и задержали. Вероятно, сейчас он находится в ИВС Добруша.

По данным «Бобруйск Online», в прошлом году Вячеслав Голуб ставил свечи в поддержку Украины возле памятника жертвам репрессий в Бобруйске.

     
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