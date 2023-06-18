Силовики задержали бобруйчанина после проверки документов на беларуско‑российской границе

Силовики задержали жителя Бобруйска Вячеслава Голуба, пишет телеграм-канал «Бобруйск Online».

Как сообщают авторы канала, Вячеслав Голуб возвращался рейсовым автобусом из России, после проверки документов ему не отдали паспорт и задержали. Вероятно, сейчас он находится в ИВС Добруша.

По данным «Бобруйск Online», в прошлом году Вячеслав Голуб ставил свечи в поддержку Украины возле памятника жертвам репрессий в Бобруйске.