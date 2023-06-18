Анархисту Александру Францкевичу продлили срок нахождения в ШИЗО. Он должен был выйти из изолятора 15 июня, однако администрация колонии «добавила» к сроку еще 10 суток, пишет правозащитный центр «Вясна».
Причина, по которой Францкевича оставили в ШИЗО, неизвестна.
Александр Францкевич — фигурант дела «Революционного действия», осужденный на 16 лет и 9 месяцев колонии. В ШИЗО в колонии в Ивацевичах его удерживают с 28 марта.
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