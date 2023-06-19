Сайт «Флагштока» заблокирован на территории России за освещение российского вторжения в Украину, пишет само издание со ссылкой на проект «Роскомсвобода».

Блокировку включили 17 июня. Вместе с «Флагштоком» в этот день заблокировали сайт «Белорусской ассоциации журналистов», украинский сайт «Історична правда», зеркало «Свободных медиа», проект «Радио Свободная Европа» — Votvot, сайт петербургской редакции «Новой газеты».