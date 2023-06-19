«Радыё Ўнэт»: бывший доброволец, подозреваемый в убийстве экс‑бойца полка Калиновского, объявил сухую голодовку

15 июня бывший доброволец полка Калиновского, подозреваемый в убийстве побратима, объявил голодовку, сообщает «Радыё Ўнэт». Об этом журналистам рассказали родные подозреваемого, которые 16 июня пришли к Генпрокуратуре Литвы, чтобы «выразить несогласие с тем, как идет следствие».

Бывший доброволец полгода находится за решеткой. Чтобы доказать свою невиновность, он предложил пройти полиграф. Прокурор сначала согласился, но после отказал, рассказал «Радыё Ўнэт» отец подозреваемого, который присоединился к голодовке сына.

18 декабря 2022 года в Вильнюсе погиб экс-боец полка Калиновского. На его теле обнаружили колото-резаную рану в области грудной клетки. По делу задержали бывшего добровольца — он рассказывал, что находился в одной комнате с погибшим, когда тот нанес себе удар ножом.



