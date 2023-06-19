Министр обороны Украины рассказал, что Виктор Хренин просил его подписать акт о капитуляции

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью «Настоящему времени» о том, как глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин просил его подписать акт о капитуляции.

По словам Резникова, министр обороны России Сергей Шойгу попросил своего беларуского коллегу 24 февраля «выступить посланником его месседжей».

«Беларуский министр запросил разговор. А мы с ним до этого общались, обсуждали риски и угрозы, и он мне клятвенно обещал, давал слово офицера, что никакого вторжения с территории Беларуси быть не может. Он нарушил честь офицерскую, не выполнив свои обещания. Я все равно принял звонок, это было где-то после обеда. Он звучал очень неловко, очень неудобно ему явно было. Он говорит: "Я выполняю роль посредника, хочу вам передать сообщение от министра Шойгу, что есть предложение подписать Акт капитуляции, и тогда все можно будет остановить"», — рассказал в интервью Резников.

По словам украинского министра обороны, у него не было времени проводить какие-либо консультации, поэтому он ответил Виктору Хренину сразу.

«Я просто сразу отреагировал (но без мата сказал!), я просто сказал: "Спасибо за вашу попытку выступить неким передатчиком. Можете передать в ответ, что я подпишу Акт капитуляции со стороны России. И мы тогда все это дело закончим"», — пояснил журналистам Резников.