Генпрокуратура отчиталась о разработке изменений в УК, по которым осужденных за педофилию смогут принудительно лечить

По инициативе Генпрокуратуры Совмин утвердил план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, говорится в пресс-релизе ведомства.

Генпрокуратура подготовила изменения в УК, которые наряду с наказанием по приговору предусматривают принудительное лечение осужденных за педофилию. Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации, сообщает ведомство.

Кроме того, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия и приняты меры по развитию доступной сексологической помощи.

Пресс-служба добавляет, что Александр Лукашенко поддержал инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов об усилении ответственности родителей, установлении административной ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри», внедрения в учреждениях образования обязательного курса полового воспитания детей и молодежи. Ведомство выступает за усиление контроля за ранее судимыми, в том числе с использованием электронных браслетов.