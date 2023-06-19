Показ фильмов «Флэш» и «Индиана Джонс» в Беларуси перенесен на неопределенный срок

Кинотеатры Беларусы и России в ближайшее время останутся без крупных премьре потому что компания, которая предоставляла ключи для показа фильмов, решила приостановить свою деятельность, пишет портал для работников индустрии киноproficinema.com.

Авторы proficinema.com ссылаются на сообщение в закрытом телеграм-чате, скриншот которого имеется в редакции. Компания WesternRus, продающая ключи, по информации издания, прекратила работу из-за «высокого уровня пиратства».

В афишах минских кинотеатров сейчас также нет, например, «Флэша», мировая премьера которого состоялась в июне 2023 года, фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», прокат которого должен начаться в конце июня.

Журналисты «Медиазоны» обратились в «Киновидеопрокат» как интересующиеся жители Минска. В организации ответили, что «данные фильмы перенесены на неопределенный срок правообладателем».

В январе 2023 года в Беларуси специальным законом легализовали так называемый «параллельный прокат», то есть использование объектов интеллектуальной собственности «из недружественных стран» без разрешения правообладателя.