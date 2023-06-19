БАЖ: сайт «Прессбола» заблокировали из‑за архивного фото «нелояльного» футболиста

Сайт спортивного издания «Прессбол» заблокировали из-за архивного фото «нелояльного» футболиста, пишет «Белорусская ассоциация журналистов».

По информации БАЖ, причиной блокировки стала «политическая халатность» одного из технических сотрудников редакции. В частности, в новостях о пляжном футболе появилось архивное фото членов сборной, в том числе игрока из «черного списка» Минспорта — его имя не называется. Как пишет БАЖ, именно «тиражирование» нелояльного футболиста стало поводом для блокировки сайта.

16 июня Министерство информации ограничило доступ к pressball.by после мониторинга «на предмет соблюдения законодательства о СМИ».