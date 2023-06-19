Суд арестовал на трое суток экс‑заключенного Ромуальда Улана, вышедшего по амнистии

Cуд в Сморгони арестовал экс-заключенного Ромуальда Улана, вышедшего по амнистии, на трое суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Ромуальд Улан был задержан в пятницу, суд над ним состоялся сегодня. Судья Дмитрий Богданович назначил Улану трое суток ареста, которые он отбыл до суда.

Ромуальд Улан — предприниматель, издатель «Новой газеты Сморгони». В январе 2021 года он был осужден на 2,5 года химии по статье о клевете (статья 188 УК). В мае 2023 стало известно, что он вышел на свободу по амнистии.