В Бресте завели уголовное дело на директора фирмы, который отправил себя и коллег в командировку в Германию

Прокуратура Бреста возбудило уголовное дело за превышение служебных полномочий (часть 3 статьи 426) в отношении 40-летнего руководителя предприятия, который своим решение отправил себя и 12 коллег в командировку в Германию, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии надзорной проверки, директор фирмы отправил себя и 12 должностных лиц предприятия в командировку в Германию без согласования с наблюдательным советом открытого акционерного общества. При этом он нарушил принципы направления командировки только тех лиц, в компетенцию которых входит решение вопросов, указанных в задании.

«Примечательно, что командирование осуществлялось несмотря на сложное экономическое положение предприятия и наличие множественных задолженностей, в том числе по платежам в бюджет, что предполагало запрет на оплату командировочных расходов с его счетов», — пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура сообщает, что поездка не принесла предприятию экономической выгоды, например, в виде заключенных хозяйственных договоров. А потрачено на нее было более 44 тысяч рублей, что расценено Прокуратурой, как «имущественный ущерб в особо крупном размере».

Дело передали в Следственный комитет.