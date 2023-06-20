Приговоренного к 4 годам колонии фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу будут судить по новой уголовной статье

Фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу, которого в 2021 году приговорили к 4 годам колонии строгого режима, будут судить за злостное неповиновение требованиям администрации колонии (статья 411 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело будет рассматривать судья Иван Гринкевич, который недавно осудил по этой статье и Сергея Тихановского.

Владимир Книга — отставной сотрудник гродненского ОМОНа, ставший волонтером инициативной группы Светланы Тихановской.

2 июня 2021 года Книгу приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в насилии над милиционерами (статья 364 УК). Вместе с ним осудили также координатора инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова на 2 года колонии, члена этой группы Евгения Розниченко — на 3,5 года колонии.

В июле его перевели из колонии в Новосадах в гродненскую тюрьму.