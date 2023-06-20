В Могилеве силовики задержали директора частного производственного предприятия за съемку российской военной техники

В Могилеве силовики силовики задержали 53-летнего директора частного производственного предприятия за содействие «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК), пишет пресс-служба Следственного комитета.

СК сообщает, что в начале апреля прошлого года задержанный снимал на телефон передвижение российской военной техники по проспекту Дмитрова в Могилеве. Затем предоставил эту видеозапись с месторасположением «экстремистскому» формированию. Название формирования пресс-служба СК не называет.

Следственный комитет пишет, что у задержанного обнаружены многочисленные подписки на телеграмм-каналы и интернет-ресурсы, признанные «экстремистскими».

«В ходе обыска по месту жительства и в транспортном средстве у него обнаружена украинская атрибутика националистических батальонов, а также иных радикальных воинских формирований, действующих на территории Украины», — сообщает СК.

СК пишет, что мужчина ранее не судим. Сейчас он помещен под стражу.