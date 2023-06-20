В Минске городские власти сносят здание церкви «Новая жизнь»

В Минска начали снос здания, где располагалась церковь христиан полного Евангелия «Новая жизнь», пишет «Хрысціянская візія».

Церковь «Новая жизнь» — это религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева, 72 в Минске.

В начале 2021 года власти города обвинили общину в нецелевом использовании участка, на что верующие утверждали, что их незаконно лишили права на землю.

В феврале 2021 года силовики ворвались в минскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы. Власти Минска выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводили рядом на парковке.

После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на беларуских улицах и призвал власти покаяться. В 2022 году его оштрафовали на 3200 рублей за «проведение собрания».

Как рассказывает Onliner, городские власти с 2005 года пытаются выселить «Новую жизнь» из занимаемого ею здания. Верующие утверждали, что по документам земля для здания 1992 года постройки была выделена бессрочно.

Хотя участок был выделен религиозной общине в бессрочное пользование, в 2005 году минские власти лишили ее права пользования землей. В октябре 2006-го верующие провели в церкви пост-голодовку, которая длилась около месяца. В результате акции минские власти оставили «Новую жизнь» в старом здании.

В 2019 году власти города внесли изменения в проект детального планирования района Сухарево. Согласно документу на месте храма должны построить школу.