Мининформ заблокировал доступ к сайту светлогорского телеканала «Ранак», сообщает «Флагшток».

Издание пишет, что вместо сайта ranak.me в Беларуси загружается заглушка Мининформа:

«Доступ к ресурсу ограничен на основании пункта 11 Положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет».

Сайт не открывается и за границей. Однако на него еще можно зайти, если за границей подключить беларуский VPN. В соцсетях и на сайте «Ранка» нет новостей с 15 июня.

«Флагшток» пишет, что в отделе идеологии Светлогорского райисполкома от комментариев отказались.

12 июня в Светлогорске силовики задержали восьмерых сотрудников местного телеканала «Ранак». На задержанных сотрудников составили протоколы за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Суд назначил мужчинам по 7 суток административного ареста, женщинам — штраф.