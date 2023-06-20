Суд Шкловского района рассмотрит вопрос о переводе на тюремный режим для 7 осужденных по «делу Северинца»

21 июня суд Шкловского района рассмотрит дело о переводе 7 беларусов на тюремный режим, пишет MayDay. Все они являются фигурантами одного уголовного дела.

Речь идет о «деле Северинца». Вопрос «О переводе в исправительное учреждение иного вида и изменении условий режима» суд будет рассматривать сразу для семи человек: Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Максима Винярского, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова и Ирины Счастной.

В мае 2021 года политика Павла Северинца суд приговорил к 7 годам колонии усиленного режима за массовые беспорядки (статья 293 УК). Активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель и Андрей Войнич получили 7 лет колонии, Максим Винярский и Павел Юхневич — 5 лет колонии. Блогеру и автору ютуб-канала «Серый кот» Дмитрию Козлову дали 5 лет колонии. Редактору телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» Ирине Счастной— 4 года колонии.