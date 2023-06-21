Польская прокуратура передала в суд дело против двоих беларусов, обвиняемых в шпионаже

Познанская прокуратура передала в суд дело против двух беларусов, обвиняемых в шпионаже, сообщает польский телеканал TVP.

Их обвиняют в сборе информации о польской армии и критической инфраструктуре, уточняет TVP. По информации канала, беларусов задержали в апреле 2022 года.

«Мужчины делали вид, что ищут работу в Польше, а на самом деле вели шпионаж в пользу беларуской военной разведки», — пишет телеканал.

С момента задержания они находятся под стражей.

В марте этого года АТН сообщал об аресте в Польше троих беларусов, подозреваемых в шпионаже.