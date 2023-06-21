Фигурантам дела о покушении на депутата Гайдукевича назначили от 2 до 25 лет колонии

В Минском городском суде огласили приговор 18 задержанным беларусам по делу о покушении на депутата Гайдукевича. Ресторатора Вадим Прокопьева суд приговорил к 25 годам колонии заочно, сообщает «Минская правда».

Обвинение вменяло Вадиму Прокопьеву создание ОПГ, заговор и разработку плана по захвату власти. По версии обвинения, он был членом «организованной преступной группы», которая действовала в Беларуси, Турции, Польше, Украине и других странах с 14 июля 2020 года до 6 января 2022 года для совершения «неопределенного количества преступлений экстремистской направленности».

«SB» приводит сроки другим осужденным:

Виталий и Владиславу Войтюховичу назначали 19 и 21 год соответственно, Игорь Чемякин и Сергей Лисовский получили по 20 лет колонии, Денис Хамицевич и Владимир Савенков — 16 лет колонии. Первые пять лет они будут отбывать на тюремном режиме.

Сергей Соколов — 14 лет лишения свободы, Николай Рой — 12, Дмитрий Назаркевич — 11, Ольга Петух — 10.

Анастасии и Ольге Войтюхович назначили по 11 лет колонии.

Петр Юркевич и Денис Филончик получили по 9 лет лишения свободы, Эдуард Пестрак — 3,5.

Алексея Михайлова, обвиненного в недонесении о преступлении (часть 2 статьи 406 УК, освободили в зале суда в связи с отбытием назначенного срока.