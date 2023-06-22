Суд назначил осужденному политику Павлу Северинцу 3 года тюремного режима

21 июня суд Шкловского района перевел осужденного политика Павла Северинца на тюремный режим, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Александр Тараканов назначил Северинцу 3 года тюремного режима.

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В мае 2021 года политика Павла Северинца суд приговорил к 7 годам колонии усиленного режима за массовые беспорядки (статья 293 УК).

Северинца задержали 7 июня после акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).