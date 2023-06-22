Суд в Москве вновь продлил содержание под стражей двум беларусам, которых обвиняют в поджоге электровоза в Подмосковье

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей двум беларусам, которых обвиняют в диверсии (пункты «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ) и уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ), до 28 августа, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Как стало известно во время заседания, 13 июня Кириллу Басько, а 20 — Артему Бресскому, предъявили обвинение по второй статье — об уничтожении имущества.

Защитник Бресского Геннадий Федоров считает, что обвинение ужесточили чтобы оправдать продление содержания под стражей.

Адвокат Басько Андрей Бухтеев сказал судье, что его подзащитный не просто иностранец, а живет в «дружественном государстве Беларусь», готов являться по повесткам и дал признательные показания.

Беларусов задержали 28 декабря 2022 года. По версии следствия, 22 декабря они за вознаграждение подожгли кабину машиниста электровоза в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево, наткнувшись на предложение в телеграм-канале «Вписка Москва».

После получения первого «гонорара», в размере 65 тысяч российских рублей, Басько и Бресский решили заработать ещё, купили бензин и оставили его в хостеле. Сотрудники, обнаружив горючую смесь, вызвали полицию.

Изначально на задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). По версии полиции, они матерились в общественных местах. Обоим молодым людям 27 декабря Басманный районный суд назначил штрафы.

Позднее молодых людей арестовали по статье об умышленном повреждении имущества. Затем обвинение переквалифицировали на статью о диверсии. Теперь их обвиняют по обеим статьям.